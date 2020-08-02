Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575282781.html
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:55
наса
crew dragon
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282925_0:79:3361:1970_1400x0_80_0_0_998f7ee29ab3e9dbbc8c993f83bc73c6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573553914.html
Рогозин уже прокомментировал данное событие в твитере?
145
Слава Богу, обошлось
116
192
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282925_0:79:3361:1970_1400x0_80_0_0_998f7ee29ab3e9dbbc8c993f83bc73c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282925_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_f8962f0626a92072caa494f94f5ceb49.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575282925_657:0:2705:2048_1400x0_80_0_0_0a265a152ae2cfbf4f1c02535246d777.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наса, crew dragon, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

21:49 02.08.2020 (обновлено: 23:55 02.08.2020)
54912
© AFP 2020 / BILL INGALLSКорабль SpaceX GO Navigator перед посадкой космического корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту
Корабль SpaceX GO Navigator перед посадкой космического корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту
© AFP 2020 / BILL INGALLS
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию.
Он коснулся воды в расчетные 21:48 по московскому времени.
Ранее в район приводнения уже направился спасательный корабль Go Navigator. Астронавты смогут покинуть капсулу после того, как специалисты осмотрят ее и поднимут на борт.
Пока они остаются внутри. Выход экипажа задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы.
"В большом объеме он может быть токсичным, поэтому из осторожности ждем снижения показателей", — сообщил ведущий трансляции НАСА.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
27 июня, 12:26РИА Наука
"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Затем Даг Херли и Боб Бенкен, вернувшиеся с МКС, пройдут медицинский осмотр. Астронавтов доставят сначала на военную базу на побережье Флориды, а затем перевезут в Хьюстон. Члены экипажа уже рассказали, что чувствуют себя хорошо. Президент США Дональд Трамп поздравил их с возвращением на Землю.
Созданный компанией SpaceX космический корабль отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов НАСА сертифицирует Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь.
Crew Dragon стал первым частным пилотируемым космическим кораблем. Теперь США смогут вернуть себе возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты в космос: на протяжении последних девяти лет американцев на МКС за плату доставляли корабли "Союз". Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
49253189845
Обсудить 192
НАСАCrew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
Популярные комментарии
Рогозин уже прокомментировал данное событие в твитере?
2 августа, 21:58
АНАлексей Некрасов
524301148
Слава Богу, обошлось
2 августа, 22:04
Ярослав Погодин
752031017
Рекомендуем
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
LIVE: Космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту возвращается с МКС
Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Александр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Карта Сбербанка
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния