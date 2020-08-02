Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Корабль SpaceX GO Navigator перед посадкой космического корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту

Он коснулся воды в расчетные 21:48 по московскому времени.

👀 The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe — NASA (@NASA) August 2, 2020

Ранее в район приводнения уже направился спасательный корабль Go Navigator. Астронавты смогут покинуть капсулу после того, как специалисты осмотрят ее и поднимут на борт.

Пока они остаются внутри. Выход экипажа задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы.

"В большом объеме он может быть токсичным, поэтому из осторожности ждем снижения показателей", — сообщил ведущий трансляции НАСА.

Затем Даг Херли и Боб Бенкен, вернувшиеся с МКС, пройдут медицинский осмотр. Астронавтов доставят сначала на военную базу на побережье Флориды, а затем перевезут в Хьюстон. Члены экипажа уже рассказали, что чувствуют себя хорошо. Президент США Дональд Трамп поздравил их с возвращением на Землю.

Созданный компанией SpaceX космический корабль отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов НАСА сертифицирует Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь.