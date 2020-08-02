Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию.
Он коснулся воды в расчетные 21:48 по московскому времени.
👀 The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe— NASA (@NASA) August 2, 2020
Ранее в район приводнения уже направился спасательный корабль Go Navigator. Астронавты смогут покинуть капсулу после того, как специалисты осмотрят ее и поднимут на борт.
Пока они остаются внутри. Выход экипажа задержали из-за повышенного содержания тетраоксида диазота на поверхности капсулы.
"В большом объеме он может быть токсичным, поэтому из осторожности ждем снижения показателей", — сообщил ведущий трансляции НАСА.
Затем Даг Херли и Боб Бенкен, вернувшиеся с МКС, пройдут медицинский осмотр. Астронавтов доставят сначала на военную базу на побережье Флориды, а затем перевезут в Хьюстон. Члены экипажа уже рассказали, что чувствуют себя хорошо. Президент США Дональд Трамп поздравил их с возвращением на Землю.
Созданный компанией SpaceX космический корабль отправился к МКС в конце мая, астронавты провели на орбите два месяца. После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов НАСА сертифицирует Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых запланирована на сентябрь.
Crew Dragon стал первым частным пилотируемым космическим кораблем. Теперь США смогут вернуть себе возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты в космос: на протяжении последних девяти лет американцев на МКС за плату доставляли корабли "Союз". Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA