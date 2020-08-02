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Юбилей Московского синодального хора отметят выставкой
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество в 2021 году представит выставку к 300-летию Московского синодального хора, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T21:10
2020-08-02T21:46
религия и мировоззрение
религия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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религия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, новости - религия и мировоззрение, москва
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество в 2021 году представит выставку к 300-летию Московского синодального хора, говорится в сообщении на сайте фонда.
"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество планирует принять участие в торжественных мероприятиях и создать экспозицию, посвященную истории хора, его выдающимся деятелям и попечителям", - сказано в сообщении.
Выставку планируют открыть 1 ноября 2021 года, уточнили в фонде.
Московский Синодальный хор - старейший в стране профессиональный музыкальный коллектив. Хор выступает с концертами в России и за рубежом, участвует в торжественных богослужениях.
По данным сайта, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, одна из главных задач Фонда ЕСПО - изучение и распространение "опыта благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны и просветительских инициатив великого князя Сергея Александровича в период его управления Москвой (1891-1904)".