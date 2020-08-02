Юбилей Московского синодального хора отметят выставкой

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество в 2021 году представит выставку к 300-летию Московского синодального хора, говорится в сообщении на сайте фонда.

"Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество планирует принять участие в торжественных мероприятиях и создать экспозицию, посвященную истории хора, его выдающимся деятелям и попечителям", - сказано в сообщении.

Выставку планируют открыть 1 ноября 2021 года, уточнили в фонде.

Московский Синодальный хор - старейший в стране профессиональный музыкальный коллектив. Хор выступает с концертами в России и за рубежом, участвует в торжественных богослужениях.