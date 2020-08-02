На стоянках нуждающиеся могут получить горячую еду, напитки, лекарства и средства гигиены. За один рейс можно накормить около 200 человек. Это один из первых шагов фонда в столице. 20 лет он существовал только в Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве уже работает консультационная служба, впереди открытие первого приюта.
https://ria.ru/20200802/1575281580.html
"Ночной автобус": мобильный пункт помощи бездомным появился в Москве
Проект "Ночной автобус" – это мобильный пункт помощи бездомным. Его запустил в Москве фонд "Ночлежка".
2020-08-02T20:31
2020-08-02T20:31
ночлежка (фонд)
видео
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Ночной автобус": мобильный пункт помощи бездомным появился в Москве
Проект "Ночной автобус" – это мобильный пункт помощи бездомным. Его запустил в Москве фонд "Ночлежка". На стоянках нуждающиеся могут получить горячую еду, напитки, лекарства и средства гигиены. За один рейс можно накормить около 200 человек. Это один из первых шагов фонда в столице. 20 лет он существовал только в Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве уже работает консультационная служба, впереди открытие первого приюта.
2020-08-02T20:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ночлежка (фонд), видео
"Ночной автобус": мобильный пункт помощи бездомным появился в Москве
Проект "Ночной автобус" – это мобильный пункт помощи бездомным. Его запустил в Москве фонд "Ночлежка".
2020-08-02T20:31
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PT1M03S
"Ночной автобус": мобильный пункт помощи бездомным появился в Москве
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Проект "Ночной автобус" – это мобильный пункт помощи бездомным. Его запустил в Москве фонд "Ночлежка".