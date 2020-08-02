"Ночной автобус": мобильный пункт помощи бездомным появился в Москве

На стоянках нуждающиеся могут получить горячую еду, напитки, лекарства и средства гигиены. За один рейс можно накормить около 200 человек. Это один из первых шагов фонда в столице. 20 лет он существовал только в Санкт-Петербурге. Сейчас в Москве уже работает консультационная служба, впереди открытие первого приюта.