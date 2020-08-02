Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии

"На самом деле нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает", — сказал он.