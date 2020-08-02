Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575280999.html
Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T20:55
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_0:42:2779:1605_1400x0_80_0_0_c4af7152cc8d66aa7947091e408979d9.jpg
https://ria.ru/20200801/1575254944.html
https://ria.ru/20200801/1575238545.html
Лукашенко, совсем скоро, "канет в Лету". Довыпендривался, однозначно. И Белоруссию, считай, угробил.
203
Даже и не мечтайте об этом.
123
74
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_0:42:2779:1605_1400x0_80_0_0_c4af7152cc8d66aa7947091e408979d9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_48:0:2779:2048_1400x0_80_0_0_506bfb5f28227ddabf715852825bc6ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156111/99/1561119959_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_d327f10e6fae06e8360903770a6bad7e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинили в провоцировании "майдана" в Белоруссии

19:57 02.08.2020 (обновлено: 20:55 02.08.2020)
48027
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам.
Ранее ЦИК не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, он оспорил решение в Верховном суде, но тот не удовлетворил жалобу.
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
1 августа, 14:25
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
"На самом деле нужно понимать о том, что "майдан" провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про "майдан". Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса. Мы хотели просто пойти на президентские выборы, просто честно представить свою программу и просто честно дать белорусскому народу возможность выбрать тот образ будущего, который этот белорусский народ видит. Лукашенко этой возможности людей лишает", — сказал он.
На прошлой неделе стало известно о срочном отъезде Цепкало в Москву. Его жена пока остается в Белоруссии. Сам политик рассказал РИА Новости, что пока не собирается возвращаться, опасаясь ареста. Сегодня, в воскресенье, он прибыл на Украину.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
1 августа, 08:00
"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента
21327313122261
Обсудить 74
Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко, совсем скоро, "канет в Лету". Довыпендривался, однозначно. И Белоруссию, считай, угробил.
2 августа, 20:06
Alex Montie
151242440
Даже и не мечтайте об этом.
2 августа, 20:23
Nebannij Den
35820177
Рекомендуем
Александр Орлов, напавший на корреспондента НТВ
Напавший на журналиста три года назад мужчина снова подрался в день ВДВ
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Празднование дня ВДВ
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Сотрудники Росгвардии
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Пожилые люди за едой
Названы способы существенно снизить риск деменции
Отмечавшие день ВДВ подрались с росгвардейцами в парке Горького
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Актриса Марина Неелова. Архивное фото
Неелова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал не доверять слухам о его богатстве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния