Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция

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Корабль Crew Dragon чуть менее 19 часов назад отстыковался от МКС и взял курс для возвращения на Земю.

Посадка корабля на платформу проходит в Атлантическом океане у побережье Флориды. Это первое приводнение американского пилотируемого корабля с 1975 года.