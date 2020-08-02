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Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция
Корабль Crew Dragon чуть менее 19 часов назад отстыковался от МКС и взял курс для возвращения на Земю. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:14
запуск crew dragon к мкс
космос
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По сути этой сенсацией Маск доказал что лунная миссия США фейк
44
Понятно теперь почему они в резиновых сапогах, чтобы при приводнении ноги не промокли.
26
6
космос
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
LIVE: Космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту возвращается с МКС
LIVE: Космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту возвращается с МКС
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запуск crew dragon к мкс, космос, видео
Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция
Корабль Crew Dragon чуть менее 19 часов назад отстыковался от МКС и взял курс для возвращения на Земю.
2020-08-02T21:13
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Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция

21:13 02.08.2020 (обновлено: 23:14 02.08.2020)
9860
Корабль Crew Dragon чуть менее 19 часов назад отстыковался от МКС и взял курс для возвращения на Земю.
Посадка корабля на платформу проходит в Атлантическом океане у побережье Флориды. Это первое приводнение американского пилотируемого корабля с 1975 года.
Новейший пилотируемый корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по контракту с НАСА, впервые стартовал с Земли с экипажем в конце мая. Он оставался на орбите два месяца, в течение которых астронавты Боб Бенкен и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.
64952116
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Запуск Crew Dragon к МКСКосмос
Популярные комментарии
По сути этой сенсацией Маск доказал что лунная миссия США фейк
2 августа, 21:35
Ярослав Погодин
25301015
Понятно теперь почему они в резиновых сапогах, чтобы при приводнении ноги не промокли.
2 августа, 21:37
АСАндрей Ст
3170006
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