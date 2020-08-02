https://ria.ru/20200802/1575280693.html
Возвращение астронавтов с МКС на корабле Crew Dragon. Прямая трансляция
Корабль Crew Dragon чуть менее 19 часов назад отстыковался от МКС и взял курс для возвращения на Земю. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T21:13
2020-08-02T23:14
запуск crew dragon к мкс
космос
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Ярослав Погодин
По сути этой сенсацией Маск доказал что лунная миссия США фейк
44
Андрей Ст
Понятно теперь почему они в резиновых сапогах, чтобы при приводнении ноги не промокли.
26
6
космос
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту возвращается с МКС
LIVE: Космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту возвращается с МКС
2020-08-02T21:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запуск crew dragon к мкс, космос, видео