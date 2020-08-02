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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575280659.html
В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса

19:28 02.08.2020 (обновлено: 23:21 02.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 660 523, скончались 680 894 пациента с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 262 929 новых случаев заражения COVID-19 и 5851 летальный исход.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
8350304
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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