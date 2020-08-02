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Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве

18:31 02.08.2020 (обновлено: 23:27 02.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками
Женщина гуляет с собаками
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
"Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна", — говорится в сообщении.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
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Отмечается, что за последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю.
"Число тяжелых и крайне тяжелых больных остается на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%. Число летальных случаев от коронавируса также снижается: за последнюю неделю оно сократилось на 34% по сравнению с предыдущей, а за месяц — на 55%", — добавляется в сообщении.
Кроме того, москвичи стали более чем на 50% реже болеть внебольничной пневмонией. При этом число занятых коек сократилось почти на 36,1% за месяц, а количество пациентов на ИВЛ уменьшилось на 32,3%.
"Общее число коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве составляет 10 819, из них 69,4% в настоящий момент свободны", — говорится в сообщении.
Сообщается, что, несмотря на масштабное снятие ограничений в различных сферах городского хозяйства, среднее количество занятых коек с ИВЛ за последнюю неделю сократилось на девять процентов по сравнению с предыдущей.
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"За последнюю неделю в Москве еще три городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы. В общей сложности уже 23 городских стационара вернулись к оказанию плановой помощи. Вместе с тем в городе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, а также временные госпитали, которые на данный момент законсервированы на случай изменения эпидемиологической ситуации", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что за счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. Изменилось не только их количество, но и состав: свободная запись на анализ позволяет выявлять больше бессимптомных носителей.
"Несмотря на увеличение охвата тестирования на коронавирус, число новых заболевших остается на низком уровне. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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