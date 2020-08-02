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Рязанская область
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Рязань отметила 925-летие и 90-ю годовщину ВДВ
Торжества, посвященные 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Рязани, сообщает в воскресенье правительство... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T17:55
рязанская область
воздушно-десантные войска россии
рязань
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воздушно-десантные войска россии, рязань, рязанская область, общество

Рязань отметила 925-летие и 90-ю годовщину ВДВ

17:55 02.08.2020
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© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Торжества, посвященные 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Рязани, сообщает в воскресенье правительство региона.
День города и день ВДВ в Рязани празднуются одновременно.
"Это уже традиция, в основе которой – наша история. Рязань – город древний, он стал родиной целой плеяды великих людей и настоящих героев. От Евпатия Коловрата до воинов Великой Отечественной войны, бойцов, которые отстаивают интересы Родины сегодня. Имена мужественных рязанцев навсегда останутся в памяти жителей региона и в истории России. В их числе немало десантников. Примеры героизма, доблести и любви к Родине воинов-десантников помогают нам воспитывать достойное молодое поколение", – сказал, приветствуя участников праздника, губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По словам главы региона, нет такой отрасли и сферы деятельности, где бы не отличились жители земли рязанской.
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Исторический облик Рязани важно сохранить для потомков, заявил губернатор
"Мы всеми гордимся. Бережем это бесценное богатейшее наследие и на его основе продолжаем создавать условия для достойной жизни и развития Рязани – столицы нашего удивительного и прекрасного края, столицы ВДВ. Рязань – город тружеников и город патриотов. Его жители всегда целеустремленно трудились, настойчиво добивались высот, мужественно защищали родную землю, для того чтобы она развивалась и процветала. Сегодня рязанцы продолжают лучшие традиции", – сказал губернатор.
Любимов отметил, что город динамично развивается, растет, появляются новые объекты социальной инфраструктуры, благоустраиваются парки и скверы, создаются интересные общественные пространства и зеленые зоны для отдыха людей.
"Я уверен, что каждый хочет видеть город красивым, современным, комфортным для жизни. И каждый готов многое сделать, для того чтобы он становился еще лучше. Это доказывают рязанцы, принимая самое активное участие в тех позитивных переменах, которые сегодня происходят. Горожане всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в реализации полезных инициатив", – заявил губернатор.
По его словам, совместная плодотворная и ответственная работа органов власти и жителей позволит сохранить великое наследие прошлого Рязани и укрепить потенциал города, развивать его с учетом современных потребностей как самих жителей, так и туристов.
По словам начальника РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Алексея Рагозина, 2020 год особенный, отмечается 75-летие Победы, 90-летие ВДВ России, 925-я годовщина со дня основания Рязани.
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"Мы должны беречь и помнить тот уникальный опыт, который передали нам наши предки. В годы Великой Отечественной войны более 300 наших земляков стали Героями Советского Союза и свыше 60 – полными кавалерами Ордена Славы, десятки тысяч рязанцев награждены боевыми орденами и медалями", – сказал Рагозин.
Он отметил, что более 200 тысяч жителей Рязанской области так или иначе причастны к воздушно-десантным войскам, и Рязань обоснованно называют столицей ВДВ.
"Наше десантное училище – единственное в стране и в мире высшее военное заведение, которое готовит специалистов для мобильного компонента Вооруженных Сил, десантных войск, подразделений спецназа, морской пехоты и других силовых ведомств России. Рязанские десантники образцово выполняют воинский долг, успешно осваивают новейшие образцы вооружения и техники. "Крылатая пехота" всегда там, где опасность и вызов, где сложность и риск, где требуется мощь и точность удара", - сказал Рагозин.
В ходе военно-спортивного праздника состоялось театрализованное представление "Офицерский вальс", прошли показательные выступления роты почетного караула РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, подразделений ВДВ, спортсменов-парашютистов, военизированная эстафета. Над стадионом "Спартак", где был организован праздник, пролетели пилотажные группы на Су-25. Ансамбль "Крылатая пехота" исполнил концертные номера. Завершилось мероприятие всеобщим исполнением песни "Синева".
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
1 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
2 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
3 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
4 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
5 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
6 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
© Фото : администрации города РязаниУчастники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
7 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
1 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
2 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
3 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
4 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
5 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
6 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
7 из 7
Участники военно-спортивного праздника в честь 90-летия ВДВ в Рязани
© Фото : администрации города Рязани
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