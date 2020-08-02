Рязань отметила 925-летие и 90-ю годовщину ВДВ

РЯЗАНЬ, 2 авг - РИА Новости. Торжества, посвященные 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Торжества, посвященные 925-летию города и 90-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск, прошли в Рязани , сообщает в воскресенье правительство региона.

День города и день ВДВ в Рязани празднуются одновременно.

Николай Любимов. "Это уже традиция, в основе которой – наша история. Рязань – город древний, он стал родиной целой плеяды великих людей и настоящих героев. От Евпатия Коловрата до воинов Великой Отечественной войны, бойцов, которые отстаивают интересы Родины сегодня. Имена мужественных рязанцев навсегда останутся в памяти жителей региона и в истории России. В их числе немало десантников. Примеры героизма, доблести и любви к Родине воинов-десантников помогают нам воспитывать достойное молодое поколение", – сказал, приветствуя участников праздника, губернатор Рязанской области

По словам главы региона, нет такой отрасли и сферы деятельности, где бы не отличились жители земли рязанской.

"Мы всеми гордимся. Бережем это бесценное богатейшее наследие и на его основе продолжаем создавать условия для достойной жизни и развития Рязани – столицы нашего удивительного и прекрасного края, столицы ВДВ. Рязань – город тружеников и город патриотов. Его жители всегда целеустремленно трудились, настойчиво добивались высот, мужественно защищали родную землю, для того чтобы она развивалась и процветала. Сегодня рязанцы продолжают лучшие традиции", – сказал губернатор.

Любимов отметил, что город динамично развивается, растет, появляются новые объекты социальной инфраструктуры, благоустраиваются парки и скверы, создаются интересные общественные пространства и зеленые зоны для отдыха людей.

"Я уверен, что каждый хочет видеть город красивым, современным, комфортным для жизни. И каждый готов многое сделать, для того чтобы он становился еще лучше. Это доказывают рязанцы, принимая самое активное участие в тех позитивных переменах, которые сегодня происходят. Горожане всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в реализации полезных инициатив", – заявил губернатор.

По его словам, совместная плодотворная и ответственная работа органов власти и жителей позволит сохранить великое наследие прошлого Рязани и укрепить потенциал города, развивать его с учетом современных потребностей как самих жителей, так и туристов.

По словам начальника РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Алексея Рагозина, 2020 год особенный, отмечается 75-летие Победы, 90-летие ВДВ России, 925-я годовщина со дня основания Рязани.

Тест "Крылатая пехота". Что вы знаете о ВДВ? Начать

"Мы должны беречь и помнить тот уникальный опыт, который передали нам наши предки. В годы Великой Отечественной войны более 300 наших земляков стали Героями Советского Союза и свыше 60 – полными кавалерами Ордена Славы, десятки тысяч рязанцев награждены боевыми орденами и медалями", – сказал Рагозин.

Он отметил, что более 200 тысяч жителей Рязанской области так или иначе причастны к воздушно-десантным войскам, и Рязань обоснованно называют столицей ВДВ.

"Наше десантное училище – единственное в стране и в мире высшее военное заведение, которое готовит специалистов для мобильного компонента Вооруженных Сил, десантных войск, подразделений спецназа, морской пехоты и других силовых ведомств России. Рязанские десантники образцово выполняют воинский долг, успешно осваивают новейшие образцы вооружения и техники. "Крылатая пехота" всегда там, где опасность и вызов, где сложность и риск, где требуется мощь и точность удара", - сказал Рагозин.