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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575278920.html
Власти объяснили рост числа заболевших COVID-19 на Кубани
Заболеваемость COVID-19 на Кубани стала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение числа зараженных... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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Кому вы там лечите про соц дистанцию? Тут такой жабник устроили эти понаехи и привезли нам эту заразу, пробки и мусор, со всей России везут (
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То есть эта вспышка заболевания ни как не связана с открытием курортного сезона на Кубани?
22
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краснодарский край
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

Власти объяснили рост числа заболевших COVID-19 на Кубани

17:53 02.08.2020 (обновлено: 18:56 02.08.2020)
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Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на Кубани стала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение числа зараженных обусловлено наращиванием объемов тестирования, сообщили в региональном оперштабе.
С конца июля на Кубани начало расти количество заболевших. Сегодня впервые с начала пандемии суточное число инфицированных превысило сотню.
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Представители оперштаба отметили, что после ослабления ограничений люди стали активно общаться и устраивать праздники.
"На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.
Кроме того, в последнее время в регионе стали брать больше анализов. Только за последние сутки специалисты сделали 7794 тестов.
"Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные", — добавили в оперштабе.
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировали примерно восемь с половиной тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 скончались.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано". Местные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях и будут проводить ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах и торговых центрах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Кому вы там лечите про соц дистанцию? Тут такой жабник устроили эти понаехи и привезли нам эту заразу, пробки и мусор, со всей России везут (
2 августа, 18:11
Антон
1940018
То есть эта вспышка заболевания ни как не связана с открытием курортного сезона на Кубани?
2 августа, 18:50
Лексей Кукаков
1290100
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