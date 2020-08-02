Власти объяснили рост числа заболевших COVID-19 на Кубани

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на Заболеваемость COVID-19 на Кубани стала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение числа зараженных обусловлено наращиванием объемов тестирования, сообщили в региональном оперштабе.

С конца июля на Кубани начало расти количество заболевших. Сегодня впервые с начала пандемии суточное число инфицированных превысило сотню.

Представители оперштаба отметили, что после ослабления ограничений люди стали активно общаться и устраивать праздники.

"На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

Кроме того, в последнее время в регионе стали брать больше анализов. Только за последние сутки специалисты сделали 7794 тестов.

"Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные", — добавили в оперштабе.

Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировали примерно восемь с половиной тысяч случаев заболевания COVID-19. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 скончались.

В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано". Местные власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях и будут проводить ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах и торговых центрах.