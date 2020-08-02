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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575278489.html
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты исследования... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
сша
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Необычный результат это покраснение лица от алкоголя через какое-то время после ковида
39
Об этом ещё полгода назад писали все медицинские источники.
20
8
сша
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249003_0:270:2681:1778_1400x0_80_0_0_3a0f9968575c07f769313e710f14b5b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша

Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

17:37 02.08.2020 (обновлено: 20:05 02.08.2020)
57296
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.
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При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.
Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.
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По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом превысило 17,6 миллиона. Жертвами болезни стали более 680 тысяч человек.
В России COVID-19 заболели свыше 850 тысяч человек, погибли более 14 тысяч пациентов, еще 650 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
Необычный результат это покраснение лица от алкоголя через какое-то время после ковида
2 августа, 19:31
Андрей Дашков
02310015
Об этом ещё полгода назад писали все медицинские источники.
2 августа, 19:00
НСНина Соловова
1730000
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