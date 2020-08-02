Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско . Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.

При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.

Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом превысило 17,6 миллиона. Жертвами болезни стали более 680 тысяч человек.

В России COVID-19 заболели свыше 850 тысяч человек, погибли более 14 тысяч пациентов, еще 650 тысяч поправились.