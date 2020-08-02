https://ria.ru/20200802/1575278489.html
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты исследования... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T17:37
2020-08-02T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
сша
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Андрей Дашков
Необычный результат это покраснение лица от алкоголя через какое-то время после ковида
39
Нина Соловова
Об этом ещё полгода назад писали все медицинские источники.
20
8
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из Университета Сан-Франциско
. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни.
При этом реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, отмечается в исследовании.
Также ученые выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом превысило 17,6 миллиона. Жертвами болезни стали более 680 тысяч человек.
В России COVID-19 заболели свыше 850 тысяч человек, погибли более 14 тысяч пациентов, еще 650 тысяч поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.