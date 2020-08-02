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В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение цифр... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

17:34 02.08.2020 (обновлено: 23:40 02.08.2020)
158052
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение цифр объясняется наращиванием объемов тестирования, сообщили в региональном оперштабе.
С конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 на Кубани начало расти, в воскресенье впервые с начала пандемии оно превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
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"После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты. <...> Стало проводиться больше лабораторных анализов. Только за последние сутки сделано 7794 теста. Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные", — пояснили в оперштабе причины роста заболеваемости.
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Просто кто-то перестал "правильно" считать)
2 августа, 17:43
ТРТимур Рашидов
4130009
Почему обязательно оксфордская? Российская не устроит?
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Руслан Тлеуж
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