В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, увеличение цифр объясняется наращиванием объемов тестирования, сообщили в региональном оперштабе.
С конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 на Кубани начало расти, в воскресенье впервые с начала пандемии оно превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек.
"После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты. <...> Стало проводиться больше лабораторных анализов. Только за последние сутки сделано 7794 теста. Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные", — пояснили в оперштабе причины роста заболеваемости.
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.