В Краснодарском крае объяснили рост числа заражений коронавирусом

С конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 на Кубани начало расти, в воскресенье впервые с начала пандемии оно превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек.

"После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты. <...> Стало проводиться больше лабораторных анализов. Только за последние сутки сделано 7794 теста. Исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные", — пояснили в оперштабе причины роста заболеваемости.