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Распространение нового коронавируса
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Пушилин объяснил, как ДНР удалось не "захлебнуться" в коронавирусе
Случаи заражения вирусом COVID-19 выявляются в каждой группе людей, прибывающих в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с территории, контролируемой... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Пушилин объяснил, как ДНР удалось не "захлебнуться" в коронавирусе

17:28 02.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ТОРЕЗ (Донецкая область), 2 авг - РИА Новости. Случаи заражения вирусом COVID-19 выявляются в каждой группе людей, прибывающих в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с территории, контролируемой властями Украины, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 власти республики приняли решение остановить движение транспорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения. Позже в гуманитарных целях движение было частично восстановлено и осуществляется по определенным правилам. Все прибывшие в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин в медицинских учреждениях республики.
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"Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и... каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Они тут у нас изолированы в амбулатории. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы "захлебнулись", - сказал Пушилин в ходе общения с жителями города Торез.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
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