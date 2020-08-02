Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

В последние дни в СМИ распространялись сообщения о переносе даты обращения Лукашенко к парламенту и народу. По одним версиям, обращение перенесено с 3 августа на 4 августа, по другим – отложено на неопределенный срок. В ряде telegram-каналов перенос связывался с якобы проблемами со здоровьем президента.

Белорусский президент традиционно весной обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля. А в этом году послание было запланировано на середину апреля, но было перенесено на более поздние сроки из-за неопределенной ситуации с коронавирусом COVID-19.