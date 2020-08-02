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Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа, а 3 августа обе палаты белорусского парламента откроют свои... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T19:10
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574354848.html
https://ria.ru/20200801/1575254944.html
А 9 августа нация обратится с посланием к Лукашенко.
14
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

17:17 02.08.2020 (обновлено: 19:10 02.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа, а 3 августа обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
В конце июля национальный правовой интернет-портал республики сообщил, что "в соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 года №294 3 августа… в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов".
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"Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - цитирует Эйсмонт Sputnik Беларусь.
В последние дни в СМИ распространялись сообщения о переносе даты обращения Лукашенко к парламенту и народу. По одним версиям, обращение перенесено с 3 августа на 4 августа, по другим – отложено на неопределенный срок. В ряде telegram-каналов перенос связывался с якобы проблемами со здоровьем президента.
При этом пресс-служба белорусского президента не публиковала официального сообщения о дате обращения к народу и парламенту.
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
1 августа, 14:25
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Белорусский президент традиционно весной обращается с посланием к народу и парламенту в Овальном зале Дома правительства, куда приглашаются высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, дипломаты. В своем послании президент обычно затрагивает наиболее важные политические, экономические и социальные вопросы. В 2019 году Лукашенко обратился с посланием 19 апреля. А в этом году послание было запланировано на середину апреля, но было перенесено на более поздние сроки из-за неопределенной ситуации с коронавирусом COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
11810313
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А 9 августа нация обратится с посланием к Лукашенко.
2 августа, 17:50
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
570011
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