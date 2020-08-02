В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов

"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания", - сказал Чуланов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.

Он отметил, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом остаётся высокой и даже продолжает нарастать.

Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому в местах большого скоплению людей создаются благоприятные условия для его распространения, пояснил Чуланов.

"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул инфекционист.

В отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей – пешие прогулки, походы, отдых в парках, уточнил Чуланов. Кроме того, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, отметил эксперт.