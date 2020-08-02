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Распространение нового коронавируса
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:54
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир чуланов, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

16:53 02.08.2020 (обновлено: 16:54 02.08.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания", - сказал Чуланов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
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Он отметил, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом остаётся высокой и даже продолжает нарастать.
Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому в местах большого скоплению людей создаются благоприятные условия для его распространения, пояснил Чуланов.
"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул инфекционист.
В отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей – пешие прогулки, походы, отдых в парках, уточнил Чуланов. Кроме того, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, отметил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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000112
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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