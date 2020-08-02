https://ria.ru/20200802/1575277772.html
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:53
2020-08-02T16:54
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава
России, профессор Владимир Чуланов
.
"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания", - сказал Чуланов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что во многих регионах заболеваемость коронавирусом остаётся высокой и даже продолжает нарастать.
Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому в местах большого скоплению людей создаются благоприятные условия для его распространения, пояснил Чуланов.
"В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул инфекционист.
В отпуске следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей – пешие прогулки, походы, отдых в парках, уточнил Чуланов. Кроме того, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, отметил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.