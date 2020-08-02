Назван годовой заработок волгоградского губернатора

Согласно декларации, по сравнению с предыдущим отчетным периодом Бочаров заработал на 900 тысяч рублей больше, доход в 2018 году составил более 5,2 миллиона рублей.

По информации администрации, доход супруги губернатора в 2019 году увеличился почти на 130 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом и составил 1,28 миллиона рублей. Кроме того, судя по декларации, Бочаров и его жена не приобрели новой недвижимости, также за главой региона не числится никакого личного транспорта.