Назван годовой заработок волгоградского губернатора

ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заработал в 2019 году 6,1 миллиона рублей, что на 900 тысяч рублей больше по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте администрации региона.
На сайте администрации Волгоградской области опубликованы сведения о доходах главы региона и его супруги за 2019 год.
"Бочаров Андрей Иванович. Общая сумма декларированного дохода – 6 123 715,76 (рублей)", - сказано в сообщении.
Согласно декларации, по сравнению с предыдущим отчетным периодом Бочаров заработал на 900 тысяч рублей больше, доход в 2018 году составил более 5,2 миллиона рублей.
По информации администрации, доход супруги губернатора в 2019 году увеличился почти на 130 тысяч рублей по сравнению с 2018 годом и составил 1,28 миллиона рублей. Кроме того, судя по декларации, Бочаров и его жена не приобрели новой недвижимости, также за главой региона не числится никакого личного транспорта.
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