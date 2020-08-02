На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"

Сейчас на правонарушителей составлены протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Наряду с этим пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности".