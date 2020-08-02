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На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
Почти 40 кг радиоактивной черники изъяли у двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает Госпогранслужба Украины. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:32
пограничная служба украины
чернобыльская аэс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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пограничная служба украины, чернобыльская аэс, украина, в мире

На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"

16:32 02.08.2020
1174
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Почти 40 кг радиоактивной черники изъяли у двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает Госпогранслужба Украины.
"Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух человек, которые на радиационно загрязненной территории собирали ягоды черники. Мужчины, жители села Березово Ровенской области, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи. Заметим, что радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму", - сообщается в воскресенье на сайте службы.
Сейчас на правонарушителей составлены протоколы по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Наряду с этим пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по статье "Нарушение требований режима радиационной безопасности".
"Собранная черника общим весом почти 40 килограмм изъята", - добавили в госслужбе.
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
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0113101
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Пограничная служба УкраиныЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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