Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава администрации . Глава администрации Ялты Иван Имгрунт назвал провокацией скандал с охранником, который выгонял туристов с пляжа, угрожая нагайкой.

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина в камуфляжной форме с плетью требует от семьи с ребенком покинуть место отдыха. По его словам, это частный пляж санатория, где он работает охранником. Как заявил автор видео, после перебранки семья ушла на другое место, однако мужчина пошел за ними, собрал их вещи и выбросил в море.

Имгрунт заявил, что санаторий "Форос", на территории которого произошел инцидент, является одним из лучших в регионе.

"То, что произошло, больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялты", — сказал мэр.

Глава администрации подчеркнул, что отдыхающие сами начали конфликт, поскольку грубо общались с охранником и сбили с него головной убор. Также он отметил, что конфликт произошел на лечебном пляже, доступ куда может быть ограничен.

Вместе с тем Имгрунт признал, что поведение мужчины было недопустимым, и назвал этот случай вопиющим.