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Распространение нового коронавируса
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Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg
https://ria.ru/20200802/1575270252.html
Кем заданной и какой концентрации? Лишь бы тему держать на плаву... тьфу...
13
наверное им за каждое слово о коронавирусе двойную ставку платят, вот и говорят... лишь бы говорить.
12
7
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:0:3134:1764_1400x0_80_0_0_b57b06d7a34f9b57011dd849de5fe9fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

15:50 02.08.2020 (обновлено: 16:08 02.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
Как сообщают "Вести", она также подчеркнула, что годится любое средство заданной концентрации.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 17,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом, умерли более 675 тысяч человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 17,8 миллиона случаев COVID-19, более 685 тысяч человек скончались.
В России, по последним данным, выявлено 845 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели более 646 тысяч человек, умерли 14 058 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
Популярные комментарии
Кем заданной и какой концентрации? Лишь бы тему держать на плаву... тьфу...
2 августа, 16:30
Ири на
1100101
наверное им за каждое слово о коронавирусе двойную ставку платят, вот и говорят... лишь бы говорить.
2 августа, 16:31
Ири на
1100001
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