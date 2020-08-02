Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять", — сказал он.

Патриарх привел в пример случай, когда один из архиереев попросил у него — тогда еще митрополита — денег.

"У вас же шесть миллиардов долларов". Я посмотрел на этого владыку и сказал: "Ты не шутишь?" "Да нет"… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", — вспомнил предстоятель РПЦ.

Также патриарх назвал правду великой силой.

"Всем сегодня хочется запустить эти страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатного материнства, а церковь говорит: "Нет, это грех". То же самое мы говорим про аборты. Мы принимаем женщин и мужчин, проводим через таинство покаяния, но никогда не скажем, что это норма жизни. Мы никогда не скажем, что норма — нарушение целостности брака, супружеской верности, как бы эту истину ни разрушала современная культура", — подчеркнул он.

Глава РПЦ отметил, что церковь будет делать подобные заявления, какой бы старомодной или неграмотной ее бы ни называли.

"Пророческое служение, которое совершали древние пророки, совершается и сейчас. Как тем доставалось, так и ныне достается каждому, кто со смирением, без гордыни и обличения призван свидетельствовать правду божию, даже когда она не очень приятна слышащим", — подытожил он.

Русская православная церковь в воскресенье вспоминает ветхозаветного пророка Илию, жившего за 900 лет до рождения Иисуса Христа. Илия известен борьбой с язычеством. Например, когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, он пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в бога. После этого Илия в присутствии людей, языческих жрецов и правителя помолился богу, с неба сошел сначала огонь, а потом — дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в истинного бога.