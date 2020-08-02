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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200802/1575276368.html
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:07
религия и мировоззрение
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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https://ria.ru/20200122/1563705555.html
Глупые поверят что ничего нет у него. я бы тоже при таком говорил что у меня ничего нет)
154
Патриарх является монахом. Потому не может владеть частной собственностью. Потому и должен быть бедным (в материальном плане). Почему-то вспомнился герой Папанова: - Машина на имя жены, дача – на мое имя, ничего у тебя нет. Ты –голодранец! Ха-ха-ха! ))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

15:37 02.08.2020 (обновлено: 16:07 02.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять", — сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Патриарх привел в пример случай, когда один из архиереев попросил у него — тогда еще митрополита — денег.
"У вас же шесть миллиардов долларов". Я посмотрел на этого владыку и сказал: "Ты не шутишь?" "Да нет"… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", — вспомнил предстоятель РПЦ.
Также патриарх назвал правду великой силой.
"Всем сегодня хочется запустить эти страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатного материнства, а церковь говорит: "Нет, это грех". То же самое мы говорим про аборты. Мы принимаем женщин и мужчин, проводим через таинство покаяния, но никогда не скажем, что это норма жизни. Мы никогда не скажем, что норма — нарушение целостности брака, супружеской верности, как бы эту истину ни разрушала современная культура", — подчеркнул он.
Глава РПЦ отметил, что церковь будет делать подобные заявления, какой бы старомодной или неграмотной ее бы ни называли.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Богатство и власть не помогут "узреть Бога", считает патриарх Кирилл
"Пророческое служение, которое совершали древние пророки, совершается и сейчас. Как тем доставалось, так и ныне достается каждому, кто со смирением, без гордыни и обличения призван свидетельствовать правду божию, даже когда она не очень приятна слышащим", — подытожил он.
Русская православная церковь в воскресенье вспоминает ветхозаветного пророка Илию, жившего за 900 лет до рождения Иисуса Христа. Илия известен борьбой с язычеством. Например, когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, он пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в бога. После этого Илия в присутствии людей, языческих жрецов и правителя помолился богу, с неба сошел сначала огонь, а потом — дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в истинного бога.
Илья-пророк — также небесный покровитель Воздушно-десантных войск. Ильин день и государственная памятная дата, День ВДВ, в России, по совпадению, отмечаются вместе. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
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Религия и мировоззрениеРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Глупые поверят что ничего нет у него. я бы тоже при таком говорил что у меня ничего нет)
2 августа, 15:54
Николай Сергеев
116701129
Патриарх является монахом. Потому не может владеть частной собственностью. Потому и должен быть бедным (в материальном плане). Почему-то вспомнился герой Папанова: - Машина на имя жены, дача – на мое имя, ничего у тебя нет. Ты –голодранец! Ха-ха-ха! ))
2 августа, 15:58
Фёдор Сергеев
962310114
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