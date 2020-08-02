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Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
Желание Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для Елены Степаненко неожиданностью. Об этом артистка рассказала в эфире канала "Россия 1", сообщает... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:41
россия
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
евгений петросян
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян

Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

15:25 02.08.2020 (обновлено: 16:41 02.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Желание Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для Елены Степаненко неожиданностью. Об этом артистка рассказала в эфире канала "Россия 1", сообщает StarHit.

"Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", — призналась Степаненко.

По ее словам, она была шокирована и позже долго злилась. Однако теперь она уверена, что все случилось так, как должно было.
Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой.
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
1 мая, 12:58Культура
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51845214
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РоссияТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
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