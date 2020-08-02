Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Желание Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для Елены Степаненко неожиданностью. Об этом артистка рассказала в эфире канала "Россия 1", сообщает StarHit.
"Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", — призналась Степаненко.
По ее словам, она была шокирована и позже долго злилась. Однако теперь она уверена, что все случилось так, как должно было.
Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой.