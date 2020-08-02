Мясников назвал необычное средство от аллергии

Врач добавил, что, когда ребенок растет с животным, у него просыпается ответственность. Дети будут вынуждены подчиняться расписанию, а это их дисциплинирует. Поэтому, считает Мясников, родителям следует разрешать детям заводить домашних питомцев, даже несмотря на потенциальные неудобства.