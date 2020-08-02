Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575275596.html
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, один ребенок пострадал при лобовом столкновении двух машин в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:16
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275561_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_f18ce6f382788e160c2665f28ad47c7b.jpg
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
1
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275561_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_f18ce6f382788e160c2665f28ad47c7b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275561_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_e308e57a6b02ab7a7db482341056855b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275561_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_148ae956ccf10c4d70816f759863fa7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП

15:00 02.08.2020 (обновлено: 16:16 02.08.2020)
4760
© Фото : МЧС РоссииДТП в Волгоградской области 2 августа 2020 года
ДТП в Волгоградской области 2 августа 2020 года
© Фото : МЧС России
ДТП в Волгоградской области 2 августа 2020 года
ВОЛГОГРАД, 2 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли, один ребенок пострадал при лобовом столкновении двух машин в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в воскресенье около 14:00 по местному времени (13:00 мск) в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2111 и "Лада-Гранта".
"В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры. Травмы получил малолетний ребенок-пассажир ВАЗ-2111 (возраст примерно три-четыре года, в тяжелом состоянии доставлен в больницу)", — сообщили в полиции.
Полиция и скорая помощь
Вчера, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
1002231
Обсудить 1
Волгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Сестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
Щенок британской породы бордер-колли
Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак
Рэпер Энди Картрайт с женой
Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал необычное средство от аллергии
Юморист Елена Степаненко
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
Туристы в одном из отелей Антальи, Турция
В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния