https://ria.ru/20200802/1575275596.html
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, один ребенок пострадал при лобовом столкновении двух машин в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T15:00
2020-08-02T16:16
волгоградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575246307.html
1
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, происшествия