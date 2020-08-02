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Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу

14:57 02.08.2020 (обновлено: 16:14 02.08.2020)
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© Фото : Methodist Health System/Daniel JohnsonСестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
Сестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
© Фото : Methodist Health System/Daniel Johnson
Сестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI.
По сведениям издания, 73-летняя Дорис Криппен заболела в мае. Она считала, что у нее обыкновенный грипп, однако организм настолько ослаб, что она упала и сломала руку. В итоге выяснилось, что у Криппен COVID-19. Ей пришлось провести в больнице почти 30 дней.
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Уже после выписки она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. И оказалось, что там уже более 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро. Как только Боро увидела имя Криппен в списке пациентов, она догадалась, что это ее сестра.
"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", — приводит издание слова Боро.
Поскольку Криппен плохо слышит, Боро написала имя их общего отца на доске, а Криппен подтвердила, что она тоже его дочь.
"Это было благословение Господа, что меня отправили сюда (в реабилитационный центр. — Прим. ред.), потому что, если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее", — сказала Криппен, которая долгие годы пыталась найти сестру.
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У сестер, которые не виделись более полувека, общий отец и разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Отмечается, что у женщин есть и другие братья и сестры и Боро удалось найти большинство из них. Теперь все они смогут воссоединиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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