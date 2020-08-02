https://ria.ru/20200802/1575275477.html
Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:57
2020-08-02T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275268_0:0:856:482_1400x0_80_0_0_861b47339b764933c443585dd60b6306.jpg
https://ria.ru/20200801/1575253297.html
https://ria.ru/20200802/1575267120.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275268_0:0:856:482_1400x0_80_0_0_861b47339b764933c443585dd60b6306.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275268_179:0:822:482_1400x0_80_0_0_87127f2e8c7cd334bea4bb873c3c858a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575275268_260:0:742:482_1400x0_80_0_0_7d8589c746cd7519d66584c3c002852f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Две сестры в американском штате Небраска благодаря коронавирусу воссоединились через более чем 50 лет, сообщает UPI
.
По сведениям издания, 73-летняя Дорис Криппен заболела в мае. Она считала, что у нее обыкновенный грипп, однако организм настолько ослаб, что она упала и сломала руку. В итоге выяснилось, что у Криппен COVID-19. Ей пришлось провести в больнице почти 30 дней.
Уже после выписки она обратилась в реабилитационный центр в городе Фремонт. И оказалось, что там уже более 20 лет работает ее сестра, 53-летняя Бев Боро. Как только Боро увидела имя Криппен в списке пациентов
, она догадалась, что это ее сестра.
"Я не могла поверить в это. Я подумала: "Боже мой, думаю, это моя сестра", — приводит издание слова Боро.
Поскольку Криппен плохо слышит, Боро написала имя их общего отца на доске, а Криппен подтвердила, что она тоже его дочь.
"Это было благословение Господа, что меня отправили сюда (в реабилитационный центр. — Прим. ред.), потому что, если бы меня сюда не отправили, я бы не нашла ее", — сказала Криппен, которая долгие годы пыталась найти сестру.
У сестер, которые не виделись более полувека, общий отец и разные матери. Криппен воспитывалась родной матерью, а Боро отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Отмечается, что у женщин есть и другие братья и сестры и Боро удалось найти большинство из них. Теперь все они смогут воссоединиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.