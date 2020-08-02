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В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:51
2020-08-02T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, новости - туризм, турция, в мире
АНКАРА, 2 авг - РИА Новости.
Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции
Сурури Чорабатыр.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией
, Турцией и Танзанией
. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара
и Стамбул
, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью
, Бодрум и Даламан.
"Система "все включено" и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.
"Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", - отметил Чорабатыр.
По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.