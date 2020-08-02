Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Адвокат Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.

На этой неделе суд уже откладывал на день предварительное слушание из-за неявки адвокатов Ефремова, в том числе Пашаева. Они не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах. Рассмотрение дела по существу начнется 5 августа.

"Я не приду, я буду в другом суде — в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?" — сказал Пашаев РИА Новости.

Он намерен просить председателя суда о переносе заседания, чтобы "избежать конфликтной ситуации и все было по закону". Кроме того, он будет настаивать на прямой трансляции заседаний. "Я хочу транслировать заседания в прямом эфире через интернет", — добавил адвокат.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.