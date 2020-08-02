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Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:55
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575265186.html
https://ria.ru/20200731/1575234171.html
Ну, понятное дело: Ефремова он защищает ради пиара, а там у него, наверное,новый Майбах наклёвывается. Понимать надо!
21
Ну это проблемы подсудимого, что нанятые им адвокаты его кидают...
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

14:43 02.08.2020 (обновлено: 16:55 02.08.2020)
19169
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, так как занят в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
На этой неделе суд уже откладывал на день предварительное слушание из-за неявки адвокатов Ефремова, в том числе Пашаева. Они не могли участвовать в процессе из-за занятости в других делах. Рассмотрение дела по существу начнется 5 августа.
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Вчера, 23:19
Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП
"Я не приду, я буду в другом суде — в Новосибирской области. Там дело слушается уже шесть месяцев, идет к решению. Пресненский суд не в приоритете. Я раньше просил не назначать процесс на 5 и 10 августа, а суд назначил. Как это понимать?" — сказал Пашаев РИА Новости.
Он намерен просить председателя суда о переносе заседания, чтобы "избежать конфликтной ситуации и все было по закону". Кроме того, он будет настаивать на прямой трансляции заседаний. "Я хочу транслировать заседания в прямом эфире через интернет", — добавил адвокат.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
31 июля, 18:14
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
5142317108
Обсудить 7
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, понятное дело: Ефремова он защищает ради пиара, а там у него, наверное,новый Майбах наклёвывается. Понимать надо!
2 августа, 15:10
Von Stirliz
1440003
Ну это проблемы подсудимого, что нанятые им адвокаты его кидают...
2 августа, 15:39
Джонни Пупкин
1120002
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