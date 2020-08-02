На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки

"На Кубани подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре – 53. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске – 6, в Туапсе – 5, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе – по 4 человека", - говорится в сообщении.