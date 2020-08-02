На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки

КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
"На Кубани подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре – 53. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске – 6, в Туапсе – 5, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе – по 4 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8472 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения –149,2. При этом 7305 человек уже выздоровели, 116 заболевших не удалось спасти.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.