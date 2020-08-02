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Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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россия
новости - туризм
михаил мишустин
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, михаил мишустин, швейцария

Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

14:11 02.08.2020 (обновлено: 15:04 02.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса информировал, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут совершаться один раз в неделю.

"Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом", - говорится в сообщении.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмМихаил МишустинШвейцария
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