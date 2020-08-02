Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии

"Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за коронавируса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом", - говорится в сообщении.