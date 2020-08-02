https://ria.ru/20200802/1575274164.html
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:12
2020-08-02T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
бразилия
индия
сша
общество
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2
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:111:3026:1813_1400x0_80_0_0_310c7cf3b6086dca78b5672e709c7f0a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бразилия, индия, сша, общество