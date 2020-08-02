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Распространение нового коронавируса
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Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бразилия, индия, сша, общество

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

14:12 02.08.2020 (обновлено: 16:33 02.08.2020)
21600
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Однако, по ее словам, в пяти российских регионах наблюдается не очень значительный рост.
"Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо", — цитируют главу ведомства "Вести".
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По данным ВОЗ, в мире выявлено более 17,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, умерли более 675 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии.
В России зарегистрировано более 850 тысяч заболевших коронавирусом, более 650 тысяч человек выздоровели, умерли 14 128 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗБразилияИндияСШАОбщество
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