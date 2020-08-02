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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

13:50 02.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 новых случаев заражения коронавирусом и 1 133 летальных исходов.
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Днем ранее эти показатели составляли 67 023 и 1 259 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17,8 миллиона заразившихся и более 685 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,5 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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