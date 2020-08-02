В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне. Архивное фото

Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США , более 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 406 новых случаев заражения коронавирусом и 1 133 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 67 023 и 1 259 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 620 502 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17,8 миллиона заразившихся и более 685 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,5 миллиона.