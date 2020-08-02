Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575273726.html
Минфин предложил сократить оборонную программу
Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T15:24
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573411345_10:0:3651:2048_1400x0_80_0_0_2b1e76ece2e03e373f9daf922a36bc72.jpg
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
https://ria.ru/20200716/1574456380.html
А Минфин чиновников сократить не предложил?
81
Столько настроили железяк, что про народ забыли.
77
33
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573411345_10:0:3651:2048_1400x0_80_0_0_2b1e76ece2e03e373f9daf922a36bc72.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573411345_465:0:3196:2048_1400x0_80_0_0_f92daa7ac478a3a2248448e15964c617.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573411345_806:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_ecd624618bcc7ba98d665922550dc5ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), безопасность, экономика

Минфин предложил сократить оборонную программу

13:47 02.08.2020 (обновлено: 15:24 02.08.2020)
7412
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА" (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-СА (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА" (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности".
Военнослужащие на Красной площади
23 февраля, 09:02
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
Таким образом, расходы на эту госпрограмму в следующем году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.
Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года. Ранее на эти цели планировалось тратить около девяти миллиардов рублей ежегодно.
Также в ближайшие три года могут быть снижены расходы на "Обеспечение государственной безопасности": в следующем году на 81 миллион рублей, затем — на 109 миллионов, а в 2023 году — на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
16 июля, 17:21
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
10849319248
Обсудить 33
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)БезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
А Минфин чиновников сократить не предложил?
2 августа, 13:50
Семен Семеныч
6961103
Столько настроили железяк, что про народ забыли.
2 августа, 14:09
Не Совок
29011145
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Автомобиль Lada Granta Drive Active
Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Продажа сигарет
В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Сестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал необычное средство от аллергии
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Автомобиль Следственного комитета России
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Акция протеста в Хабаровске
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния