https://ria.ru/20200802/1575273726.html
Минфин предложил сократить оборонную программу
Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:47
2020-08-02T15:24
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
экономика
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https://ria.ru/20200223/1565111582.html
https://ria.ru/20200716/1574456380.html
Семен Семеныч
А Минфин чиновников сократить не предложил?
81
Не Совок
Столько настроили железяк, что про народ забыли.
77
33
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), безопасность, экономика
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности".
Таким образом, расходы на эту госпрограмму в следующем году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.
Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года. Ранее на эти цели планировалось тратить около девяти миллиардов рублей ежегодно.
Также в ближайшие три года могут быть снижены расходы на "Обеспечение государственной безопасности": в следующем году на 81 миллион рублей, затем — на 109 миллионов, а в 2023 году — на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.