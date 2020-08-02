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В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:17
курение
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
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может минздраву надо заняться своим делом?
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Отличная инициатива! Я-то уже давно бросил, а вот курильщиков это может подстегнуть к участию в выборах.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_0c1f8ac0de9653c0c2051f0e6d031cf3.jpg
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РИА Новости
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курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз

В Минздраве предложили повысить акциз на табак

13:32 02.08.2020 (обновлено: 14:17 02.08.2020)
6493
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
"Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", — сказала она.
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Драпкина также отметила, что среди нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.
Акцизы на табак выросли с 1 января в среднем на четыре процента, в соответствии с уровнем инфляции. Следующее повышение запланировано на 1 января 2021 года.
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курениеЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗ
Популярные комментарии
может минздраву надо заняться своим делом?
2 августа, 13:35
The Thing
69200018
Отличная инициатива! Я-то уже давно бросил, а вот курильщиков это может подстегнуть к участию в выборах.
2 августа, 13:41
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
251700137
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