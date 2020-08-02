В Минздраве предложили повысить акциз на табак

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Главный терапевт Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

"Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", — сказала она.

Драпкина также отметила, что среди нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.