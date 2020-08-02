https://ria.ru/20200802/1575273330.html
В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:32
2020-08-02T14:17
курение
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_0c1f8ac0de9653c0c2051f0e6d031cf3.jpg
The Thing
может минздраву надо заняться своим делом?
89
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Отличная инициатива! Я-то уже давно бросил, а вот курильщиков это может подстегнуть к участию в выборах.
81
124
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_0c1f8ac0de9653c0c2051f0e6d031cf3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_151:0:2882:2048_1400x0_80_0_0_0e08198a8c4b41ce810c21967c0e61e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_492:0:2540:2048_1400x0_80_0_0_1ed36f33db7d912959ff79f88ad4fe81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина
считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
"Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", — сказала она.
Драпкина также отметила, что среди нерешенных задач остаются внедрение стандартной упаковки для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принятие на федеральном уровне поправок к закону об установлении минимального возраста продажи табака с 21 года.
Акцизы на табак выросли с 1 января в среднем на четыре процента, в соответствии с уровнем инфляции. Следующее повышение запланировано на 1 января 2021 года.