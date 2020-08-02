https://ria.ru/20200802/1575272903.html
Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:20
2020-08-02T13:35
россия
renault
автостат
авто
hyundai motor
lada
toyota motor
kia motors
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https://ria.ru/20200721/1574623387.html
Станислав Попов
Лада, конечно. Солярисы и Ларгусы. Дешевый сегмент - денег у большинства в лучшем случае на такие машины хватает. А скоро пешком будем ходить.
13
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/01/1558380162_0:114:1920:1194_1400x0_80_0_0_23bb3247681ac606844a8bb90cc7639a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, renault, автостат, авто, hyundai motor, lada, toyota motor, kia motors