Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575272903.html
Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:35
россия
renault
автостат
авто
hyundai motor
lada
toyota motor
kia motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/01/1558380162_0:114:1920:1194_1400x0_80_0_0_23bb3247681ac606844a8bb90cc7639a.jpg
https://ria.ru/20200721/1574623387.html
Лада, конечно. Солярисы и Ларгусы. Дешевый сегмент - денег у большинства в лучшем случае на такие машины хватает. А скоро пешком будем ходить.
13
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/01/1558380162_0:114:1920:1194_1400x0_80_0_0_23bb3247681ac606844a8bb90cc7639a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/01/1558380162_328:0:1920:1194_1400x0_80_0_0_25274e9f7e8fb6c0c7e265a552b1583f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/01/1558380162_534:0:1728:1194_1400x0_80_0_0_3ffe278c33077c4650fa5c911961b5d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, renault, автостат, авто, hyundai motor, lada, toyota motor, kia motors

Названы самые популярные у россиян марки автомобилей

13:20 02.08.2020 (обновлено: 13:35 02.08.2020)
6242
© АО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Granta Drive Active
Автомобиль Lada Granta Drive Active
© АО ''АВТОВАЗ''
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия.
На первом месте оказалась LADA: за шесть месяцев россияне приобрели 126,6 тысяч отечественных машин.
Автосалон
21 июля, 03:29
Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
Следом идут KIA (88,9 тысяч) и Hyundai (66,8 тысяч).
В пятерку лидеров попали также Renault (51,7 тысяч) и Toyota (40,2 тысяч).
Всего за первое полугодие россияне приобрели 600 тысяч новых автомобилей.
642152321
Обсудить 8
РоссияRenaultАвтостатАвтоHyundai MotorLadaToyota MotorKia Motors
Популярные комментарии
Лада, конечно. Солярисы и Ларгусы. Дешевый сегмент - денег у большинства в лучшем случае на такие машины хватает. А скоро пешком будем ходить.
2 августа, 13:51
Станислав Попов
700204
Рекомендуем
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-СА (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Минфин предложил сократить оборонную программу
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме
Продажа сигарет
В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал необычное средство от аллергии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Сестры Бев Боро и Дорис Криппен в медицинском центре штата Небраска в США
Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
Автомобиль Следственного комитета России
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния