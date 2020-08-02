Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575272368.html
В России не планируют делать все места в вузах бюджетными
Минобрнауки РФ не рассчитывает, что к 2024 году, до которого планируется существенно повысить количество бюджетных мест в вузах, все места станут бюджетными,... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T12:38
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_ab85d5ee216394c6ce98d9cb48820a92.jpg
https://ria.ru/20200730/1575155705.html
Надо перестать из бюджета РФ финансировать театральные ВУЗы, т к они плодят одних лгунов-рекламщиков и полностью лишенных мозгов "звезд" телесериалов.
11
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_ab85d5ee216394c6ce98d9cb48820a92.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_6912d0ae3b8c710c2e7d853647a56a84.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_936:0:4680:3744_1400x0_80_0_0_d5afd0ee341e9247f01569843487205c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

В России не планируют делать все места в вузах бюджетными

12:38 02.08.2020
815
© Depositphotos / SimpleFotoСтуденты
Студенты
© Depositphotos / SimpleFoto
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ не рассчитывает, что к 2024 году, до которого планируется существенно повысить количество бюджетных мест в вузах, все места станут бюджетными, нет такой цели и финансовых возможностей, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

"Нет, конечно, и такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета", - заявил Афанасьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, не станут ли все места в вузах бюджетными к 2024 году.

Студенты во время лекции. Архивное фото
30 июля, 12:10
Ректоры российских вузов одобряют рост числа бюджетных мест в регионах
Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что со 2021/22 учебного года будет ежегодно до 2024 года существенно увеличиваться количество бюджетных мест в вузах, на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест.
21003127
Обсудить 5
Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Надо перестать из бюджета РФ финансировать театральные ВУЗы, т к они плодят одних лгунов-рекламщиков и полностью лишенных мозгов "звезд" телесериалов.
2 августа, 12:46
serg1234serg
1000100
Рекомендуем
Граффити на фасаде здания Транспортного университета
На фасаде ведущего транспортного вуза страны нарисовали огромное граффити
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Германия и Тайвань возобновляют круизное сообщение
Певец Митя Фомин с участниками Московского полумарафона
Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме
Автомобиль Lada Granta Drive Active
Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-СА (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Минфин предложил сократить оборонную программу
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Юморист Елена Степаненко
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
Продажа сигарет
В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал необычное средство от аллергии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния