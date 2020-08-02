В России не планируют делать все места в вузах бюджетными

"Нет, конечно, и такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип: на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета", - заявил Афанасьев в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, не станут ли все места в вузах бюджетными к 2024 году.