https://ria.ru/20200802/1575272368.html
В России не планируют делать все места в вузах бюджетными
Минобрнауки РФ не рассчитывает, что к 2024 году, до которого планируется существенно повысить количество бюджетных мест в вузах, все места станут бюджетными,... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T12:38
2020-08-02T12:38
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200730/1575155705.html
serg1234serg
Надо перестать из бюджета РФ финансировать театральные ВУЗы, т к они плодят одних лгунов-рекламщиков и полностью лишенных мозгов "звезд" телесериалов.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_ab85d5ee216394c6ce98d9cb48820a92.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество