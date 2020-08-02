Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и ЖКХ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ, они утратят силу с 1 января следующего года, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год", - говорится в сообщении.
31 июля, 15:27Путин подписал законы о регуляторной гильотине
Уточняется, что будет упразднено, в частности, постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. "В нём указано, что такие организации должны публиковать отчёты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, который определяет курирующее федеральное ведомство, а также на сайте регионального правительства или на собственном ресурсе. Однако этот документ фактически утратил силу. С 2017 года управляющие организации размещают информацию на сайте ГИС ЖКХ", - добавляется в сообщении.
Также отменяются девять приказов Минстроя, в том числе регулирующих ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства и разработку проектной документации на объект капитального строительства. Эти акты содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем законодательстве.
Уточняется, что ревизия актов законодательства РФ, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Механизм предусматривает отмену необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки на основные отрасли экономики.
24 июля, 13:28Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году