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Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и ЖКХ
Премьер РФ Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ, они утратят силу с 1 января следующего года, сообщает в... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T12:28
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, правительство рф, экономика

Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и ЖКХ

12:28 02.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство жилых домов. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ, они утратят силу с 1 января следующего года, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что будет упразднено, в частности, постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. "В нём указано, что такие организации должны публиковать отчёты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, который определяет курирующее федеральное ведомство, а также на сайте регионального правительства или на собственном ресурсе. Однако этот документ фактически утратил силу. С 2017 года управляющие организации размещают информацию на сайте ГИС ЖКХ", - добавляется в сообщении.
Также отменяются девять приказов Минстроя, в том числе регулирующих ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства и разработку проектной документации на объект капитального строительства. Эти акты содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем законодательстве.
Уточняется, что ревизия актов законодательства РФ, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Механизм предусматривает отмену необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки на основные отрасли экономики.
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РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинПравительство РФЭкономика
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