Правительство упразднило неактуальные акты в сфере строительства и ЖКХ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер РФ Премьер РФ Михаил Мишустин упразднил более 30 документов по контролю в сфере строительства и ЖКХ, они утратят силу с 1 января следующего года, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю в сфере строительства и ЖКХ, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего будет аннулировано более 30 документов, изданных с 2010 по 2020 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет упразднено, в частности, постановление правительства об утверждении стандарта раскрытия информации управляющими компаниями. "В нём указано, что такие организации должны публиковать отчёты и общую информацию о многоквартирных домах на официальном сайте, который определяет курирующее федеральное ведомство, а также на сайте регионального правительства или на собственном ресурсе. Однако этот документ фактически утратил силу. С 2017 года управляющие организации размещают информацию на сайте ГИС ЖКХ", - добавляется в сообщении.

Также отменяются девять приказов Минстроя , в том числе регулирующих ведение реестра специалистов в области архитектуры и строительства и разработку проектной документации на объект капитального строительства. Эти акты содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем законодательстве.