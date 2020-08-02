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"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:42
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353
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, общество

"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

12:15 02.08.2020 (обновлено: 16:42 02.08.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", — пояснил он.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация будет для россиян бесплатной, все расходы покроют из бюджета. В первую очередь прививки будут делать особым группам — медикам и учителям.
Он также рассказал о завершении клинических испытаний другой вакцины от коронавируса — разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По словам Мурашко, начать массовую вакцинацию в России планируется уже в октябре.
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