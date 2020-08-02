https://ria.ru/20200802/1575271876.html
"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T12:15
2020-08-02T16:42
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
https://ria.ru/20200801/1575255164.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_175:0:1615:1080_1400x0_80_0_0_255edda166d42cef86e5a64757305141.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_355:0:1435:1080_1400x0_80_0_0_b23d5f76cd2385777edb47a85d182047.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье, общество