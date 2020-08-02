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Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:34
россия
жкх
михаил мишустин
правительство рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, жкх, михаил мишустин, правительство рф, общество

Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

11:20 02.08.2020 (обновлено: 14:34 02.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Квитанции об оплате услуг ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Новые правила будут действовать с 1 января.

"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", — говорится в сообщении.

Теперь госорганы сами будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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РоссияЖКХМихаил МишустинПравительство РФОбщество
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