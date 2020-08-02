https://ria.ru/20200802/1575271151.html
Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T11:20
2020-08-02T14:34
россия
жкх
михаил мишустин
правительство рф
общество
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5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, михаил мишустин, правительство рф, общество