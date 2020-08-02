Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск

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Как это по-русски Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск

Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.