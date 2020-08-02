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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.
2020-08-02T12:00
как это по-русски
подкаст
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Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск

12:00 02.08.2020
1552
Как это по-русски
Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
12:00
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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