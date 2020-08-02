https://ria.ru/20200802/1575270560.html
Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.
2020-08-02T12:00
2020-08-02T12:00
как это по-русски
подкаст
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Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Небо и земля. Сленг и жаргон воздушно-десантных войск
Опознать настоящего десантника можно не по мокрой тельняшке и осколкам бутылки в волосах. Служащие ВДВ говорят на собственном сленге, отличном от жаргона других видов войск. Ко дню ВДВ объясняем, кто такой дядя Вася, почему можно летать на матрасах и горбатых, как носить лебедя и стрелять из гуся, и кто достоин нирваны.