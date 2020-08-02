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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575270388.html
В России за сутки 3649 человек вылечились от коронавируса
За сутки после лечения от COVID-19 в России выписаны 3649 человек, за все время — 650 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1d82c13143df33f964fa61f1ecc38c9.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии

В России за сутки 3649 человек вылечились от коронавируса

10:35 02.08.2020 (обновлено: 11:16 02.08.2020)
446
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО имени Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО имени Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО имени Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За сутки после лечения от COVID-19 в России выписаны 3649 человек, за все время — 650 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3649 человек. <...> За весь период выписано по выздоровлению по России — 650 173", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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