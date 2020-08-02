https://ria.ru/20200802/1575270349.html
В России за сутки умерли 70 человек с коронавирусом
В РФ за сутки умерли 70 человек с COVID-19, за все время - 14 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:33
2020-08-02T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество