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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 70 человек с коронавирусом
В РФ за сутки умерли 70 человек с COVID-19, за все время - 14 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 70 человек с коронавирусом

10:33 02.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В РФ за сутки умерли 70 человек с COVID-19, за все время - 14 128, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 70 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 128 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 12 человек умерли в Москве, шесть - в Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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