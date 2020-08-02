Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575270317.html
В Москве выявили 664 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 664, Свердловской области — 199, Ханты-Мансийском автономном округе — 168, сообщили журналистам РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575259324.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_35:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_c04c596631d704360c6e64ccc80bd89f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_376:0:2424:2048_1400x0_80_0_0_7875869762d2869d05d538b7e0195745.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, свердловская область

В Москве выявили 664 новых случая COVID-19

10:33 02.08.2020
1102
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 664, Свердловской области — 199, Ханты-Мансийском автономном округе — 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 664, 2. Свердловская область - 199, 3. Ханты-Мансийский АО - 168", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 17:29
Мурашко рассказал, придется ли платить за вакцину от коронавируса
1220321
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округМоскваСвердловская область
Рекомендуем
Медицинский работник
В России за сутки умерли 70 человек с коронавирусом
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО имени Н. Н. Приорова
В России за сутки 3649 человек вылечились от коронавируса
Врачи городской клинической больницы
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой
Певец Митя Фомин с участниками Московского полумарафона
Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве
Медицинский работник в защитном костюме
В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
Сотрудник полиции
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Студенты
В России не планируют делать все места в вузах бюджетными
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Германия и Тайвань возобновляют круизное сообщение
Квитанции об оплате услуг ЖКХ
Россияне получили субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Руки в наручниках
В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния