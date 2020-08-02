https://ria.ru/20200802/1575270317.html
В Москве выявили 664 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 664, Свердловской области — 199, Ханты-Мансийском автономном округе — 168, сообщили журналистам РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:33
2020-08-02T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
свердловская область
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https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575259324.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_7f49269cca3e1556e29dcd07b3e7c5b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, свердловская область