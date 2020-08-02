Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой

"Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции", — пояснил он, добавив, что использование средств защиты в общественных местах является знаком уважения к окружающим.