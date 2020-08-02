https://ria.ru/20200802/1575270252.html
Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой
Отказ от ношения масок при контактах с людьми — одна из главных ошибок, которые совершают в период ослабления ограничений, заявил главный кардиолог Минздрава... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:42
2020-08-02T16:17
распространение нового коронавируса
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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https://ria.ru/20200801/1575253297.html
https://ria.ru/20200802/1575267120.html
Станислав Соловьев
От чего может защитить маска из синтетики ? Только добавить в организм фенолов! Таких врачей надо увольнять без права заниматься врачебной деятельностью! Задорнов про маски хорошо сказал! Он,предложил посмотреть в микроскоп размер микроба и отверстие в маске стоимостью 50 копеек, а бизнесмены продают за 30 рублей! Бизнес на крови им зачтется!
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Джонни Пупкин
Сегодня пока в маршрутке ехал за 20 минут столько о коронавирусе и его лечении узнал, что сложилось впечатление, что со мной ехали не пенсионерки на рынок за продуктами, а как минимум профессора медицины на симпозиум посвященный этому вирусу.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия