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Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой
Отказ от ношения масок при контактах с людьми — одна из главных ошибок, которые совершают в период ослабления ограничений, заявил главный кардиолог Минздрава... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:17
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От чего может защитить маска из синтетики ? Только добавить в организм фенолов! Таких врачей надо увольнять без права заниматься врачебной деятельностью! Задорнов про маски хорошо сказал! Он,предложил посмотреть в микроскоп размер микроба и отверстие в маске стоимостью 50 копеек, а бизнесмены продают за 30 рублей! Бизнес на крови им зачтется!
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Сегодня пока в маршрутке ехал за 20 минут столько о коронавирусе и его лечении узнал, что сложилось впечатление, что со мной ехали не пенсионерки на рынок за продуктами, а как минимум профессора медицины на симпозиум посвященный этому вирусу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Врач назвал отказ от ношения маски в пандемию ошибкой

10:42 02.08.2020 (обновлено: 16:17 02.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отказ от ношения масок при контактах с людьми — одна из главных ошибок, которые совершают в период ослабления ограничений, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с "Комсомольской правдой".

"Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции", — пояснил он, добавив, что использование средств защиты в общественных местах является знаком уважения к окружающим.

Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Так, например, прием некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.
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Популярные комментарии
От чего может защитить маска из синтетики ? Только добавить в организм фенолов! Таких врачей надо увольнять без права заниматься врачебной деятельностью! Задорнов про маски хорошо сказал! Он,предложил посмотреть в микроскоп размер микроба и отверстие в маске стоимостью 50 копеек, а бизнесмены продают за 30 рублей! Бизнес на крови им зачтется!
2 августа, 11:34
Станислав Соловьев
37000030
Сегодня пока в маршрутке ехал за 20 минут столько о коронавирусе и его лечении узнал, что сложилось впечатление, что со мной ехали не пенсионерки на рынок за продуктами, а как минимум профессора медицины на симпозиум посвященный этому вирусу.
2 августа, 11:34
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