https://ria.ru/20200802/1575270188.html
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3649 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:31
2020-08-02T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3649 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 1565 пациентов (28,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.
Больше всего новых случаев в Москве — 664, еще 199 зафиксировали в Свердловской области, 168 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 163 — в Санкт-Петербурге, 157 — в Подмосковье, 146 — в Нижегородской области, 143 — в Иркутской.
Наиболее низкие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Подмосковье, Северной Осетии и Еврейской автономной области — 0,2 процента.
Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 850 870. Умерли за все время 14 128 человек, вылечились — 650 173.
По последним данным ВОЗ
, во всем мире насчитывается 17,3 миллиона инфицированных, 675 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф