https://ria.ru/20200802/1575270152.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Подмосковье, Северной Осетии, Еврейской автономной области (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:31
2020-08-02T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
московская область (подмосковье)
смоленская область
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https://ria.ru/20200802/1575267795.html
ивановская область
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ивановская область, московская область (подмосковье), смоленская область