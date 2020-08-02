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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575270152.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Подмосковье, Северной Осетии, Еврейской автономной области (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
московская область (подмосковье)
смоленская область
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ивановская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, ивановская область, московская область (подмосковье), смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:31 02.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Подмосковье, Северной Осетии, Еврейской автономной области (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область 0,2%, 2. Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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