В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин

ОМСК, 2 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство, сообщили журналистам в областной прокуратуре.
Тридцатисемилетнего мужчину задержали 31 июля. Его подозревают в вооруженных нападениях на женщин: одну из них он ограбил возле лифта и несколько раз ударил ножом, но ей удалось выжить, вторая после нападения умерла.
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Обвиняемый останется под стражей до 29 сентября. Следователи полагают, что он нападал на женщин с корыстной целью.
Сообщения о нападениях на женщин в Кировском округе, на левом берегу Иртыша, появились в соцсетях неделю назад. Затем там начали публиковать ориентировки на мужчину, фото окровавленного лифта. Местные жители предупреждали друг друга об опасности, а Следственный комитет возбудил уголовные дела.