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В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин
Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:31
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия

В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин

10:27 02.08.2020 (обновлено: 16:31 02.08.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ОМСК, 2 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство, сообщили журналистам в областной прокуратуре.
Тридцатисемилетнего мужчину задержали 31 июля. Его подозревают в вооруженных нападениях на женщин: одну из них он ограбил возле лифта и несколько раз ударил ножом, но ей удалось выжить, вторая после нападения умерла.
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Сообщения о нападениях на женщин в Кировском округе, на левом берегу Иртыша, появились в соцсетях неделю назад. Затем там начали публиковать ориентировки на мужчину, фото окровавленного лифта. Местные жители предупреждали друг друга об опасности, а Следственный комитет возбудил уголовные дела.
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