В Омске арестовали подозреваемого в нападениях на женщин

ОМСК, 2 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, которого подозревают в убийстве женщины и покушении на убийство, сообщили журналистам в областной прокуратуре.

Тридцатисемилетнего мужчину задержали 31 июля. Его подозревают в вооруженных нападениях на женщин: одну из них он ограбил возле лифта и несколько раз ударил ножом, но ей удалось выжить, вторая после нападения умерла.

Обвиняемый останется под стражей до 29 сентября. Следователи полагают, что он нападал на женщин с корыстной целью.