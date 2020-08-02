Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент подчеркнул, что данный праздник объединяет представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Эти люди своим ежедневным трудом обеспечивают стабильное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножают замечательные профессиональные традиции, отметил он.