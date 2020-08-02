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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также отметил, что благодаря их... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:50
россия
день железнодорожника в россии
владимир путин
общество
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, день железнодорожника в россии, владимир путин, общество

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

09:50 02.08.2020
1164
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также отметил, что благодаря их компетентности и ответственности в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Отмечу, что сегодня, во многом благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу, даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели. Идет масштабная модернизация существующих объектов .. Обустраиваются подходы к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Быстрыми темпами возводится столичный Центральный транспортный узел", - говорится в поздравлении.
Пассажирские поезда РЖД
03:10
День железнодорожника в России
Президент подчеркнул, что данный праздник объединяет представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Эти люди своим ежедневным трудом обеспечивают стабильное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножают замечательные профессиональные традиции, отметил он.
2610088
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РоссияДень железнодорожника в РоссииВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Парад паровозов надо было организовать. С мощами Якунина.
2 августа, 10:17
ПРПрокоп Ривкин
1210012
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