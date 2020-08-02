Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также отметил, что благодаря их компетентности и ответственности в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Отмечу, что сегодня, во многом благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу, даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная отрасль демонстрирует хорошие показатели. Идет масштабная модернизация существующих объектов .. Обустраиваются подходы к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Быстрыми темпами возводится столичный Центральный транспортный узел", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что данный праздник объединяет представителей самых разных специальностей и сфер деятельности. Эти люди своим ежедневным трудом обеспечивают стабильное функционирование всех звеньев отечественного железнодорожного комплекса и приумножают замечательные профессиональные традиции, отметил он.