https://ria.ru/20200802/1575269170.html
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:32
2020-08-02T11:58
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575244400.html
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«Езжайте на Алтай». Правительство ведь кэш бэк обещает😡
51
Natalia Ponomareva
База не газифицирована,дровяных печей в корпусах нет. Каким угарным газом они отравились в своём домике? Если арестовали директора,то можно предположить,что всё таки чем то отапливали помещение с нарушением ТБ.
29
9
алтайский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия