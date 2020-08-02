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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T11:58
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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База не газифицирована,дровяных печей в корпусах нет. Каким угарным газом они отравились в своём домике? Если арестовали директора,то можно предположить,что всё таки чем то отапливали помещение с нарушением ТБ.
29
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алтайский край
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель семьи на алтайской турбазе, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

09:32 02.08.2020 (обновлено: 11:58 02.08.2020)
123919
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
По словам представителя краевого главка СК Людмилы Рязанцевой, следователи возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

"Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом, — сказала Рязанцева.

Семью из четырех человек нашли мертвой в номере турбазы "Глобус" в селе Ая 31 июля. Погибшими были 51-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети десяти и 16 лет. Они приехали из Барнаула 26 июля. После того как в течение нескольких дней постояльцы не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию.
Краевой главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, на телах нет признаков насильственной смерти.
Турбаза Глобус
Вчера, 00:40
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
548382454034
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Гибель семьи на алтайской турбазеСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
Популярные комментарии
«Езжайте на Алтай». Правительство ведь кэш бэк обещает😡
2 августа, 11:34
RCRicher Cover
3402240
База не газифицирована,дровяных печей в корпусах нет. Каким угарным газом они отравились в своём домике? Если арестовали директора,то можно предположить,что всё таки чем то отапливали помещение с нарушением ТБ.
2 августа, 11:45
Natalia Ponomareva
2400104
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