https://ria.ru/20200802/1575269103.html
Названы самые популярные товары в российских магазинах
Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:31
2020-08-02T13:32
россия
бананы
пятерочка (сеть магазинов)
сахар
магнит (компания-ритейлер)
рбк (медиагруппа)
майонез
продукты
экономика
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https://realty.ria.ru/20200616/1572962232.html
Скрип Скрипов
Всё закономерно. Картошка плюс сахар плюс водичка -вот и брага для самогонки! Ну и бананы на закусочку...
48
General2810
Кто-то разве покупает хлеб в Пятёрочках? Это не хлеб, а вата. Уважайте себя.
42
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_a63f7adc4eda427feae34ac24ce280bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бананы, пятерочка (сеть магазинов), сахар, магнит (компания-ритейлер), рбк (медиагруппа), майонез, продукты, экономика