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Названы самые популярные товары в российских магазинах
Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:32
россия
бананы
пятерочка (сеть магазинов)
сахар
магнит (компания-ритейлер)
рбк (медиагруппа)
майонез
продукты
экономика
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https://realty.ria.ru/20200616/1572962232.html
Всё закономерно. Картошка плюс сахар плюс водичка -вот и брага для самогонки! Ну и бананы на закусочку...
48
Кто-то разве покупает хлеб в Пятёрочках? Это не хлеб, а вата. Уважайте себя.
42
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/69/1551686967_0:0:2917:1641_1400x0_80_0_0_a63f7adc4eda427feae34ac24ce280bb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бананы, пятерочка (сеть магазинов), сахар, магнит (компания-ритейлер), рбк (медиагруппа), майонез, продукты, экономика

Названы самые популярные товары в российских магазинах

09:31 02.08.2020 (обновлено: 13:32 02.08.2020)
29939
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение "ЧекСкан Research".
Аналитики исследовали данные 2,5 миллиона чеков покупателей этих магазинов и выяснили, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок.
Эксперты подчеркнули, что также были и исключения. Так, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых ходовых товаров был майонез.
Средний чек в магазинах рос с начала года, а пиковых значений он достиг в апреле — 550 рублей в "Магните" и 576 — в "Пятерочке". К июлю, наоборот, сумма в чеках снижалась и достигла 500 — 533 рублей.
Основатель проекта Владислав Вернигора отметил, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя комфортно. По его словам, торговые точки не закрывались во время режима самоизоляции, а самые популярными продуктами были товары неэластичного спроса.
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8117158860
Обсудить 11
РоссияБананыПятерочка (сеть магазинов)СахарМагнит (компания-ритейлер)РБК (медиагруппа)майонезПродуктыЭкономика
Популярные комментарии
Всё закономерно. Картошка плюс сахар плюс водичка -вот и брага для самогонки! Ну и бананы на закусочку...
2 августа, 10:26
Скрип Скрипов
3190215
Кто-то разве покупает хлеб в Пятёрочках? Это не хлеб, а вата. Уважайте себя.
2 августа, 09:58
General2810
28100013
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