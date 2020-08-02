https://ria.ru/20200802/1575268489.html
В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общая цифра превысила 181 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:08
2020-08-02T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433467_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_49138063a861b895e6c78cf7e6755b15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва