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В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общая цифра превысила 181 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T09:08
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек

09:08 02.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общая цифра превысила 181 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 181 342", - заявила вице-мэр.
Накануне она информировала о 1413 пациентах, которые вылечились от COVID за сутки. В пятницу Ракова сообщала о 1260 выздоровевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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