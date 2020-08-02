Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
По его мнению, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет.
"Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс", — пояснил мэр в беседе с телеканалом "Россия 1".
В середине июля Собянин уже говорил о том, что второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается. Тогда он отметил, что у горожан вырабатывается коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью и дальше выходить из ограничений.
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