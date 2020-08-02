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Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:17
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

08:52 02.08.2020 (обновлено: 14:17 02.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
По его мнению, речь о второй волне COVID-19 в столице не идет.
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"Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему в ряде регионов мы видим бурный рост? Потому что они не прошли даже первую волну, первый процесс", — пояснил мэр в беседе с телеканалом "Россия 1".
По его словам, Москва, как и Лондон, Нью-Йорк, Париж, такую стадию уже миновали. И если на пике заболеваемости в Москве ежедневно фиксировалось шесть с половиной тысяч новых случаев COVID-19, то в последний месяц ежедневный прирост составляет около 650 человек.
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В середине июля Собянин уже говорил о том, что второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается. Тогда он отметил, что у горожан вырабатывается коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью и дальше выходить из ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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