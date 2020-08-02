https://ria.ru/20200802/1575267748.html
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T08:13
2020-08-02T08:29
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
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https://ria.ru/20200723/1574790660.html
Арсений Новиков
У спонсоров деньги закончились. А бесплатно там не митингуют.
1370
Лексей Кукаков
Не сдавайся Хабаровск
1235
1251
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости.
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала
, сообщает корреспондент РИА Новости.
К часу дня по местному времени на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек, лозунгов никто не скандировал. Через час начался ливень, и присутствующие стали расходиться.
В мэрии Хабаровска
РИА Новости подтвердили, что шествия не было.
"Возможно, сказывается усталость людей", — сказал собеседник агентства.
Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. Так, 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч.
Акции начались после того, как Фургала задержали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО Лефортово, виновным себя он не признает.