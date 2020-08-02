Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала , сообщает корреспондент РИА Новости.

К часу дня по местному времени на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек, лозунгов никто не скандировал. Через час начался ливень, и присутствующие стали расходиться.

В мэрии Хабаровска РИА Новости подтвердили, что шествия не было.

"Возможно, сказывается усталость людей", — сказал собеседник агентства.

Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. Так, 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч.