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Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T08:29
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, общество

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

08:13 02.08.2020 (обновлено: 08:29 02.08.2020)
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© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста в Хабаровске
Акция протеста в Хабаровске
© РИА Новости / Викентий Барковский
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Акция протеста в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. В Хабаровске впервые за 22 дня митингов не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает корреспондент РИА Новости.
К часу дня по местному времени на площади Ленина, откуда начинаются шествия, собрались только несколько десятков человек, лозунгов никто не скандировал. Через час начался ливень, и присутствующие стали расходиться.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
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В мэрии Хабаровска РИА Новости подтвердили, что шествия не было.

"Возможно, сказывается усталость людей", — сказал собеседник агентства.

Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля, в выходные — дважды в день, самые массовые — по субботам. Так, 11 июля на улицу вышли 12 тысяч человек, 18 июля — десять тысяч, 25 июля — порядка восьми тысяч, 1 августа — около трех с половиной тысяч.
Акции начались после того, как Фургала задержали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО Лефортово, виновным себя он не признает.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
23 июля, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскОбщество
Популярные комментарии
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